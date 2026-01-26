В Казани ремонт ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА обойдется в 495 млн рублей

Сложность работ — в необходимости демонтажа фасада здания, являющегося внешней стеной жилых квартир

Фото: Мария Зверева

Более 20 квартир в ЖК получили повреждения с разной степенью ущерба

В Казани ремонт ЖК «Лазурные небеса», пострадавшего в декабре 2024 года из-за атаки беспилотников, обойдется в 495 млн рублей. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» начальник управления строительства и реконструкции Марат Самигуллин.

— В рамках соглашения с Минстроем республики будут проводиться ремонтно-восстановительные работы в многоквартирном доме №1 на проспекте Камалеева. Стоимость замены поврежденного БПЛА фасада — 495 млн рублей, — рассказал он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Работы начнутся в этом году. По словам докладчика, сложность заключается в необходимости демонтажа фасада здания, являющегося внешней стеной жилых квартир. При этом имущество жильцов во время работ будет оставаться внутри.

Работы по восстановлению должны завершить до 31 августа 2026 года — об этом говорится в документе кабмина Татарстана. Средства на ремонт будут выделены из резервного фонда Кабинета министров Татарстана.

«Реальное время» писало, что в ЖК свыше 20 квартир получили повреждения с разной степенью ущерба.

— У одной семьи квартира полностью выгорела, у другой — выбило окна, а кто-то отделался легким испугом. Есть те, у кого просто перестала работать оконная створка или подоконник «отошел» на несколько миллиметров, — рассказал один из жителей комплекса.

Источник издания сообщал, что главная сложность в ремонте «Лазурных небес» — поиск поставщика оконных профилей. «До этого фасад создавался при помощи бельгийских профилей, но его поставщик отказался перенастраивать оборудование на прежнюю марку. Насколько понимаю, готова поставить немецкая компания Schuco», — рассказал специалист. С применением витражных систем Schuco построено немало объектов в Казани, к примеру театр кукол «Экият» на ул. Петербургской.

Казанцам, утратившим имущество во время атаки БПЛА в декабре 2024 года, выделили по 156 тыс. рублей

Напомним, утром 21 декабря 2024 года Казань была атакована беспилотниками. Повреждения получили три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах города. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажный дом на улице Клары Цеткин.



Помимо «Лазурных небес» хотят отремонтировать и шпиль дома в казанском жилом комплексе «Манхэттен», в который врезался БПЛА. На это хотели выделить 8,9 млн рублей — такая предельно допустимая стоимость работ была указана в постановлении правительства Татарстана, которое поступило на антикоррупционную экспертизу в августе 2025-го, но не было принято.

— По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что в результате атаки многоквартирных домов беспилотными летательными аппаратами 21.12.2024 обломками БПЛА был поврежден шпиль на кровле шестнадцатиэтажного многоквартирного монолитного дома №8д по ул. Оренбургский тракт в жилом комплексе «Манхэттен» в Приволжском районе Казани. Согласно сметным расчетам на ремонтно-восстановительные работы данного дома потребуется около 8,9 млн рублей, с учетом разработки проектно-сметной документации — 340,4 тыс. рублей и осуществления строительного контроля — 127,6 тыс. рублей, — следует из пояснительной записки к документу. Сроки восстановления шпиля не указаны.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Также сообщалось о выделении финансовой помощи казанцам в связи с утратой или повреждением имущества в результате атаки беспилотников. При частичной утрате имущества первой необходимости выплата составит 78,3 тыс. рублей на человека, при полной — 156,7 тыс. рублей. Постановление кабмина было подписано в конце октября 2025-го.

— В случае утраты или повреждения автомобильного транспорта, находящегося в собственности, в размере суммы ущерба, определенного в экспертном заключении независимой экспертизы, — говорится в документе.

Галия Гарифуллина