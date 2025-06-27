Власти Татарстана восстановят ЖК «Лазурные небеса» в Казани после атаки БПЛА до осени 2026 года

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления межбюджетных трансфертов для софинансирования ремонтно-восстановительных работ

Фото: Мария Зверева

Кабинет министров Татарстана утвердил порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета республики в 2025 году для софинансирования ремонтно-восстановительных работ в многоквартирном доме №1 по проспекту Альберта Камалеева в Казани. Этот дом был поврежден в результате атаки беспилотных летательных аппаратов 21 декабря 2024 года.

В документе указано, что работы по восстановлению должны завершить до 31 августа 2026 года.

Целью предоставления трансфертов является проведение ремонтно-восстановительных работ в поврежденном многоквартирном доме. Средства будут выделены из бюджетных ассигнований резервного фонда Кабинета министров Татарстана. Для получения трансфертов необходимо наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего перечень мероприятий, связанных с ремонтом, а также наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования.

Трансферты будут предоставлены на основании соглашения между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и уполномоченным органом местного самоуправления. В случае нарушения условий предоставления трансфертов они подлежат возврату в бюджет Татарстана. Документ также включает форму заявки на предоставление межбюджетных трансфертов, которую должны заполнить муниципальные образования для получения финансирования.

Дмитрий Зайцев