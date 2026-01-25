Миронов предложил снизить НДС на социально значимые товары

Глава фракции «Справедливая Россия» выступил за уменьшение льготной ставки с 10% до 5% и расширение перечня товаров

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава одноименной фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил снизить ставку налога на добавленную стоимость на социально значимые товары и расширить их перечень. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По словам Миронова, действующая льготная ставка НДС на социально значимые товары составляет 10%, однако, по его мнению, ее следует уменьшить в два раза — до 5%. Он предложил правительству пересмотреть параметры налоговой поддержки для населения.

Также Миронов указал на необходимость расширения перечня социально значимых товаров. В частности, он предложил включить в него переработанные овощи и ряд популярных продуктов питания.

Среди товаров, которые предлагается добавить в перечень, Миронов назвал консервированный горошек, майонез, чай, а также замороженную фасоль. По его словам, эти продукты пользуются устойчивым спросом, но в настоящее время не подпадают под действие льготной ставки налога.

Ариана Ранцева