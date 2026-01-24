«Татспиртпром» официально перешел в собственность «Росспиртпрома» с 23 января

Фото: Максим Платонов

С 23 января «Татспиртпром» официально перешел в собственность «Росспиртпрома», пишет «Интерфакс». Напомним, что в конце декабря 2025 года ФАС одобрил проведение этой сделки.

Соглашение о продаже 100% акций «Татспиртпрома» «Росспиртпрому» подписали 30 декабря 2025 года. Отметим, что «Татспиртпром» принадлежал Республике Татарстан через АО «Связьинвестнефтехим».

Сумму сделки не раскрыли.

Согласно модели функционирования, сохранят двух юрлиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией. Головные офисы АО «Росспиртпром» и АО «Татспиртпром» будут находиться в Казани.



Никита Егоров