Ломидзе назвала стоимость путевки для комфортного отдыха на неделю

Сумма варьируется от 80 тыс. до 100 тыс. рублей за одного человека

Чтобы отдохнуть с комфортом на протяжении 5-7 дней, за тур придется отдать около 80—100 тыс. рублей за одного туриста, независимо от того, куда поедет россиянин: в один из российских городов или за границу. Об этом сообщила глава АТОР Майя Ломидзе, чьи слова приводит РИА «Новости».

— Для комфортного отдыха на пять-семь дней, не важно в России или за рубежом, надо закладывать от 80 до 100 тыс. рублей на человека, — сказала Ломидзе.

Она подчеркнула, что за эту сумму можно рассчитывать на четырехзвездночный отель с питанием, экскурсиями и дорогой. При этом стоит учитывать, что на стоимость путевки влияет еще и время года.

— Безусловно, возможно такой же недельный отдых организовать и за 50 тыс., и даже за 40 тыс. рублей, если поехать на своей машине, остановиться в апартаментах, самостоятельно покупать еду, — допустила эксперт.

