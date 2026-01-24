Казань попала в топ туристических направлений на 2026 год

В столице Татарстана уже сейчас наблюдается всплеск бронирований на 1 мая

Фото: Динар Фатыхов

Москва, Санкт-Петербург и Казань попали в топ направлений, куда намерены поехать отдыхать туристы в 2026 году. При этом в столице Татарстана уже сейчас наблюдается всплеск бронирований на 1 мая, но ближе к майским праздникам ситуация может измениться, пишет «Газета.ru».

В топ самых популярных турнаправлений-2026 также попали Сочи, Эстосадок (Адлерский район, Сочи), Сириус, Новосибирск, Краснодар, Адлер и Екатеринбург.

Из зарубежных направлений больше бронирований на 2026 год фиксируется в Турции, Таиланде и Белоруссии.

Отметим, что Казань попала в топ-10 самых популярных туристических направлений и по итогам 2025 года, а также вошла в «десятку» городов, куда россияне путешествовали в новогодние праздники (31 декабря — 11 января).

Ранее глава Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов заявлял, что туристский налог требует изменений.

Никита Егоров