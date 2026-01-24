В Казани за прошедшие сутки 4,8 тыс. тонн снега вывезли на снегоплавильные пункты

В субботу убирают городские дороги и тротуары 255 единиц снегоуборочной техники

Фото: Динар Фатыхов

В Казани за прошедшие сутки 4,8 тыс. тонн снега вывезли на снегоплавильные пункты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что казанские улицы 23 января убирали 437 единиц спецтехники и 592 дорожных рабочих. Также, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей города, дорожники израсходовали 98 тонн противогололедных материалов: 28 тонн -реагента и 70 тонн песко-соляной смеси.

По данным комитета внешнего благоустройства, в субботу, 24 января, в Казани убирают дороги и тротуары 255 единиц снегоуборочной техники и 505 дорожников.

В общей сложности с начала зимы с улиц Казани вывезли 453,4 тыс. тонн снега, на обработку дорог израсходовали 34,7 тыс. тонн противогололедных материалов.

Ранее сообщалось, что в Казани вырос спрос на ручную уборку снега. Исполнители берут от 1 тыс. рублей в час за такую работу.

Никита Егоров