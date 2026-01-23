В Казани из-за ДТП возникла пробка протяженностью около 2 км
На текущий момент пробка оценивается в 4 балла
В Казани образовалась пробка протяженностью около 2 км. Движение затруднено начиная от отеля «Булгар» и заканчивая станцией метро «Суконная слобода».
Причиной затора стало три ДТП, одно из них произошло непосредственно около метро, следует из «Яндекс. Карт».
На текущий момент пробки оцениваются в 4 балла.
Ранее сообщалось, что у Раифского монастыря установят дорожные знаки о запрете остановки.
