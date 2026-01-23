Новости общества

В Казани из-за ДТП возникла пробка протяженностью около 2 км

15:20, 23.01.2026

На текущий момент пробка оценивается в 4 балла

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В Казани образовалась пробка протяженностью около 2 км. Движение затруднено начиная от отеля «Булгар» и заканчивая станцией метро «Суконная слобода».

Причиной затора стало три ДТП, одно из них произошло непосредственно около метро, следует из «Яндекс. Карт».

На текущий момент пробки оцениваются в 4 балла.

Ранее сообщалось, что у Раифского монастыря установят дорожные знаки о запрете остановки.

Никита Егоров

