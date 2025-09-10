Домодедово могут продать за 29—35 млрд рублей

А новым собственником объекта, предположительно, станет российская компания

Рыночная стоимость аэропорта Домодедово может варьироваться в пределах 29—35 млрд рублей. На актив могут претендовать несколько потенциальных покупателей, ссылается ТАСС на мнение ведущего эксперта УК «Финам менеджмент» Дмитрия Баранова.

Среди возможных претендентов на приобретение аэропорта могут оказаться как профильные транспортные компании, так и представители бизнеса, ранее не имевшие опыта управления транспортными активами.

При этом эксперт склоняется к тому, что новым собственником объекта, скорее всего, станет российская компания.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Минфин России планирует до конца 2025 года провести продажу аэропорта Домодедово через открытые торги.



Наталья Жирнова