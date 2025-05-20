Большунов не может отказаться от рекламы ради российских брендов

. Фото: Динар Фатыхов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему олимпийский чемпион Александр Большунов не может отказаться от зарубежных рекламных контрактов в пользу поддержки российских брендов. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Мы не футболисты и не хоккеисты, мы считаем каждую копейку. Все спортсмены находятся на контрактах, им платят деньги, и никто не согласится их потерять только для того, чтобы поддержать российского производителя, — заявила Вяльбе.

По ее словам, Большунов вынужден тщательно планировать бюджет, поэтому отказ от рекламы был бы нерациональным решением.

Напомним, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Татарстан, одержал победу в марафоне на 70 км свободным стилем на чемпионате России — 2025 по лыжным гонкам. Гонка прошла в формате масс-старта в Мончегорске 13 апреля.

Гавриков Матвей