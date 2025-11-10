В Татарстане введут новую номинацию конкурса для лучших молодых ученых

По ней специалисты смогут получить от 250 тыс. до 500 тыс. рублей

Кабмин Татарстана разработал новый механизм поддержки талантливых ученых региона. Согласно документу, который проходит антикоррупционную экспертизу, в республике будет учреждена специальная номинация «Гран-при конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан», для работающих в научных и образовательных учреждениях.



Премия будет присуждаться ежегодно трем лауреатам в трех различных категориях. Размер денежного вознаграждения составит 500 тыс. рублей за первое место, 350 тыс. рублей за второе и 250 тыс. рублей за третье.

Согласно документу, претенденты должны иметь ученую степень кандидата или доктора наук, работать не менее пяти лет в научных или образовательных организациях. Возраст кандидатов не должен превышать 35 лет, а докторов — 40 лет.

Напомним, что ранее раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об увеличении поддержки молодых ученых региона. Согласно документу, премия увеличивается более чем в три раза.



