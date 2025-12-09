Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вернулся на Землю спустя 245 дней

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» приземлился в Казахстане

Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вместе со своими коллегами Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом вернулся на Землю спустя 245 дней. Об этом сообщил «Роскосмос».

Аппарат приземлился в 8:04 по мск в городе Жезказган. «Утром корабль отстыковался от модуля «Причал». Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно!» — говорится в сообщении.

Ранее космонавт Олег Платонов опубликовал кадры отстыковки «Союза».

Напомним, что в конце октября Сергей Рыжиков совершил свой третий выход в космос. Тогда космонавты «Роскосмоса» провели работы по установке научной аппаратуры на внешней поверхности МКС.

Наталья Жирнова