Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вернулся на Землю спустя 245 дней

08:26, 09.12.2025

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» приземлился в Казахстане

Фото: скриншот с телеграм-канала космонавта Олега Платонова

Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вместе со своими коллегами Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом вернулся на Землю спустя 245 дней. Об этом сообщил «Роскосмос».

Аппарат приземлился в 8:04 по мск в городе Жезказган. «Утром корабль отстыковался от модуля «Причал». Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно!» — говорится в сообщении.

Ранее космонавт Олег Платонов опубликовал кадры отстыковки «Союза».

скриншот с телеграм-канала космонавта Олега Платонова

Напомним, что в конце октября Сергей Рыжиков совершил свой третий выход в космос. Тогда космонавты «Роскосмоса» провели работы по установке научной аппаратуры на внешней поверхности МКС.

