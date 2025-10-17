Казанский вертолетный завод готовится к выпуску вертолета Ми-34 для импортозамещения

КВЗ завершил модернизацию основных производственных цехов и обеспечил переход вертолета «Ансат» на российский двигатель

Фото: Максим Платонов

Казанский вертолетный завод (КВЗ) готовится к выпуску нового вертолета Ми-34, призванного заместить легкие вертолеты общего назначения иностранного производства. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов во время послания к Госсовету республики.

Минниханов отметил, что КВЗ завершил модернизацию основных производственных цехов и обеспечил переход вертолета «Ансат» на российский двигатель.

— Казанский вертолетный завод готовится к выпуску нового продукта — вертолета Ми-34, — заявил он, добавив, что в текущем году предприятие удостоено ордена Российской Федерации «За доблестный труд».

Разработку отечественной машины поручил в 2023 году премьер-министр России Михаил Мишустин. Вертолет Ми-34 призван заменить на российском рынке такие популярные легкие вертолеты, как Robinson, Bell и некоторые другие.

Помимо Ми-34, на КВЗ продолжаются работы над «Ансатом» с отечественными двигателями ВК-650В. Летные испытания этих вертолетов планируют завершить в следующем году, а серийные поставки начать в 2027-м, сообщил в конце сентября глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Анастасия Фартыгина