«Ансат» представил свои возможности на выставке в Дубае

20:57, 19.11.2025

На сегодняшний день парк вертолетов «Ансат» насчитывает более 140 машин, общий налет которых превышает 150 тысяч часов

Фото: скриншот с телеграм-канала "Вертолеты России"

На международной авиавыставке Dubai Airshow состоялась зарубежная премьера полностью импортозамещенной версии вертолета «Ансат». Машина, произведенная на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России», продемонстрировала свои технические возможности на стенде российского производителя.

По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Николая Колесова, обновленный вертолет проходит предварительные испытания. Среди ключевых улучшений — возможность выполнения полетов по приборам, современный автопилот и повышенная путевая устойчивость. Ранее генконсул России в Дубае также осмотрел импортозамещенный «Ансат».

