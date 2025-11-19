«Ансат» представил свои возможности на выставке в Дубае
На международной авиавыставке Dubai Airshow состоялась зарубежная премьера полностью импортозамещенной версии вертолета «Ансат». Машина, произведенная на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России», продемонстрировала свои технические возможности на стенде российского производителя.
На сегодняшний день парк вертолетов «Ансат» насчитывает более 140 машин, общий налет которых превышает 150 тыс. часов.
По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Николая Колесова, обновленный вертолет проходит предварительные испытания. Среди ключевых улучшений — возможность выполнения полетов по приборам, современный автопилот и повышенная путевая устойчивость. Ранее генконсул России в Дубае также осмотрел импортозамещенный «Ансат».
