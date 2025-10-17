В Госдуме предложили организовать в вузах бизнес-консультации для студенческих семей

Инициатива уже получила поддержку в Торгово-промышленной палате России после обсуждения

Фото: Максим Платонов

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась в Минобрнауки с предложением организовать в российских вузах специальные консультации по предпринимательству для студенческих семей. Цель инициативы — помочь молодым семьям в создании собственного бизнеса и внести вклад в экономику страны, пишет ТАСС.

Консультации предлагается проводить на базе уже существующих в вузах центров «единого окна». По словам Кузнецовой, студенты смогут получить всю необходимую информацию: от открытия бизнеса и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) до сбора документов и получения необходимых лицензий.

По мнению вице-спикера, такая мера станет не только важной поддержкой для студенческих семей, но и инвестицией в будущее: «Помощь молодой семье в студенческие годы обязательно принесет свои плоды в будущем. Развивая свое дело, семья сможет создать компанию с устойчивой экономической моделью», — пояснила Кузнецова.

Анастасия Фартыгина