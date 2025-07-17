За 2024 год в России стало на 17% больше студенческих семей
За 2024 год в России число студенческих семей выросло на 17%. Такие данные озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании I Всероссийского фестиваля студенческих семей.
— К счастью, количество студенческих семей у нас растет. Только за прошлый год на 17% выросло количество студенческих семей. А те меры, которые сейчас по поручению министра принимаются в высших учебных заведениях, они, конечно, будут этому способствовать, — цитирует ее ТАСС.
По словам Матвиенко, при участии Министерства науки и высшего образования России создаются специальные комнаты матери и ребенка. Там женщины могут оставить детей на время лекции или экзамена.
— Такие группы временного пребывания детей создаются, единовременные выплаты в связи с вступлением в брак, в связи с рождением ребенка. И это не символические уже выплаты, а такая серьезная материальная поддержка для начинающей семьи, — подчеркнула спикер.
Напомним, правительство России планирует оценить эффективность жилищных программ, включая семейную ипотеку, в стимулировании рождаемости. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, подчеркнув, что большая часть маткапитала уходит на ипотеку.
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