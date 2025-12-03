Казахстан назвал сроки завершения расследования крушения самолета AZAL

Расследование крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского города Актау, произошедшего 25 декабря 2024 года, находится на завершающей стадии. Его окончательные результаты могут быть представлены в 2025 году или начале 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, передает ТАСС.

Расследование ведется по двум основным направлениям.

— Есть криминальная часть, которую Генпрокуратура ведет. Там они в контакте с российскими коллегами и с азербайджанскими. И вторая часть касается расследования министерства транспорта, — пояснил он.

Расследование, проводимое Министерством транспорта Казахстана, находится «на завершающей стадии». Ведомство ожидает окончательные заключения «от лицензиаров или владельцев технологий: аэронавигационные приборы и так далее». Бозумбаев отметил, что эта часть расследования может быть завершена «в этом году или в начале следующего года», что, исходя из контекста, указывает на конец 2025 года или начало 2026 года.

Что касается расследования Генпрокуратуры, вице-премьер сообщил о наличии «подвижек». «Вы же видели заявления различных лидеров соседних государств. Поэтому мы надеемся, что в следующем году там тоже завершится [расследование]», — добавил он, не уточняя деталей упомянутых заявлений.

Ранее Канат Бозумбаев заявлял, что окончательный отчет о расследовании должен быть готов до конца текущего года, согласно требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO). Новые озвученные сроки указывают на продление процесса расследования.

Напомним, пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа, граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Авиакомпания уточнила, что предварительной причиной крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации».

— Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над городом Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать, — сказал азербайджанский лидер на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

Рената Валеева