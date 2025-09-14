В Казанском зооботсаду появились два амурских тигренка

Их спали в Хабаровском крае зимой прошлого года

Фото: Реальное время

В Казанском зооботсаду появились два амурских тигренка, которых спасли в Хабаровском крае зимой прошлого года. Об этом сообщило Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Росприроднадзор выдал официальное разрешение на содержание животных.

Тигрята были истощены из-за суровой зимы и нехватки пищи. После курса реабилитации специалисты пришли к выводу, что возвращение хищников в дикую природу невозможно, так как они привыкли к человеку.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По рекомендации куратора программы по амурским тиграм СОЗАР было принято решение оставить их на постоянное содержание в Казани. В зооботсаду, одном из старейших в Европе, тигрята смогут сформировать пару и в будущем принести потомство.

В июле Главстрой Татарстана опубликовал закупку на строительство вольеров для амурских тигров на территории казанского зоопарка. Начальная цена контракта оценивается в 168 миллионов рублей.



Елизавета Пуншева