В Казанском зооботсаду появились два амурских тигренка
Их спали в Хабаровском крае зимой прошлого года
В Казанском зооботсаду появились два амурских тигренка, которых спасли в Хабаровском крае зимой прошлого года. Об этом сообщило Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.
Росприроднадзор выдал официальное разрешение на содержание животных.
Тигрята были истощены из-за суровой зимы и нехватки пищи. После курса реабилитации специалисты пришли к выводу, что возвращение хищников в дикую природу невозможно, так как они привыкли к человеку.
По рекомендации куратора программы по амурским тиграм СОЗАР было принято решение оставить их на постоянное содержание в Казани. В зооботсаду, одном из старейших в Европе, тигрята смогут сформировать пару и в будущем принести потомство.
В июле Главстрой Татарстана опубликовал закупку на строительство вольеров для амурских тигров на территории казанского зоопарка. Начальная цена контракта оценивается в 168 миллионов рублей.
