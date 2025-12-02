Бюджет строительства вольера для амурских тигров в казанском зоопарке вырос на 228 млн рублей

Ранее публиковался тендер на 168 млн рублей, а архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева уже обнародовала макеты будущего дома для тигров

Бюджет строительства вольера для амурских тигров в казанском зоопарке вырос на 228 млн рублей. Это следует из данных на сайте госзакупок. Ранее сообщалось, что его построят за 168 млн рублей. Тогда из документов на госзакупках стало известно, что в здании планируется расположить две фигуры тигра на подиуме за 253 тыс. рублей и еще десять поменьше. Помимо этого там должны были расположиться большие когтеточки. А возвести должны были до середины января 2026 года.

Нынешний госконтракт предполагает окончание работ до 1 декабря 2026 гоад. В работы будут входить возведение несущих конструкций и наружных ограждающих конструкций, монтаж технологического оборудования и электрики.

В октябре стало известно, что в Казанском зоопарке «Река Замбези» готовились к новоселью два молодых амурских тигра — годовалые самец и самка. Для новых обитателей зоопарка будет построен вольерный комплекс, сочетающий африканскую стилистику основного здания с элементами тайги. Особенность будущего комплекса — закрытые и открытые вольеры с панорамным бронированным остеклением, позволяющим посетителям максимально близко наблюдать за хищниками.



Наталья Жирнова