В Татарстане к врачам с просьбой о помощи бросить курить обращаются более 700 человек

10:26, 09.12.2025

Почти половина из них — несовершеннолетние вейперы

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Ежегодно в наркодиспансер обращаются более 700 курильщиков, желающих расстаться с вредной привычкой. Об этом рассказала Резеда Хаева — главный психиатр-нарколог Минздрава Татарстана, заместитель главного врача Республиканского клинического наркологического диспансера.

По словам Хаевой, около 40% из обратившихся к врачу с просьбой помощи бросить курить — несовершеннолетние.

При этом, как отмечает эксперт, в общем количество курильщиков снизилось, в том числе за счет повышения стоимости сигарет.

Ранее «Реальное время» сообщало, что группа депутатов во главе с первым зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым («Справедливая Россия») внесла в нижнюю палату законопроект, предлагающий установить возрастной порог в 21 год для работы в сфере торговли табачной и алкогольной продукцией.

Дмитрий Зайцев

ОбществоМедицина Татарстан

