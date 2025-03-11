В Казани за год во время диспансеризации выявили 1175 случаев онкологии

Фото: Динар Фатыхов

За прошлый отчетный год в Казани выявлено 1175 злокачественных новообразований у граждан в рамках проведения диспансеризации населения. Соответствующая информация была обнародована на итоговом медсовете Горздрава Казани.

Всего во время диспансеризации в прошлом году зарегистрировано 75 738 случаев заболеваний. Впервые выявлено 1175 случаев онкологии, при этом 916 из них — это пациенты на I—II стадии, что составляет 78%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Количество осмотренных по сравнению с 2023 годом выросло в 1,5 раза. Всего за последние пять лет процент вырос с 23% до 70% взрослого населения столицы республики.

Также за прошлый год 14 медицинских организаций осмотрели 21 413 работников по направлению промышленной диспансеризации населения. Кроме этого, с 3 ноября 2024 года в трех районах Казани действовали мобильные поликлиники, которые осмотрели 7 116 человек.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

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