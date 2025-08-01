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Путин объявил о начале серийного производства ракетного комплекса «Орешник»

14:39, 01.08.2025

Путин уточнил, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях и способен поражать цели на расстоянии до 5 тыс. км, исключая возможность перехвата

Путин объявил о начале серийного производства ракетного комплекса «Орешник»
Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин сообщил о старте серийного производства нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

«Орешник» — это экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс, который впервые был упомянут Путиным 21 ноября 2024 года после ракетного удара по Днепру. Он стал первой в мире ракетой средней дальности с разделяющейся головной частью, использованной в боевых условиях.

Путин уточнил, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях и способен поражать цели на расстоянии до 5 тыс. км, практически исключая возможность перехвата. В феврале этого года он также подчеркнул уникальную термостойкость боеголовок ракеты, сравнив ее с температурой поверхности Солнца.

Информация о планах размещения комплекса «Орешник» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года также ранее подтверждалась.

Анастасия Фартыгина

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