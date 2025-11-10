Более 12 млн рублей направят мастерам народных промыслов Татарстана

На рассмотрение комиссии поступило 46 заявок от представителей малого и среднего бизнеса

Фото: Динар Фатыхов

В Минкульте Татарстана состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов Правительства республики для мастеров народных художественных промыслов. В 2025 году на поддержку ремесленников будет распределено 12,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

На рассмотрение комиссии поступило 46 заявок от представителей малого и среднего бизнеса, в том числе от 3 обществ с ограниченной ответственностью, 9 индивидуальных предпринимателей и 24 самозанятых мастеров.

Планируется, что 12 победителей получат гранты в трех категориях:

пять мастеров — по 1 млн рублей каждый;

четыре мастера — по 800 тыс. рублей каждый;

три мастера — по 600 тыс. рублей каждый.

Средства грантов будут направлены на развитие творческого потенциала, организацию производства и реализации изделий народных художественных промыслов, а также на передачу традиционных навыков и опыта подрастающему поколению.

Имена победителей конкурса станут известны после завершения работы конкурсной комиссии и официального утверждения результатов.

Анастасия Фартыгина