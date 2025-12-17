В России снизились продажи зимней одежды

Причины падения спроса — теплая зима и сокращение россиянами трат на товары не первой необходимости

Фото: Максим Платонов

Продажи зимней одежды в России снижаются из-за теплой зимы. Так, объемы реализации пальто в рознице снизились на 9% год к году, курток — на 8%, а шапок — на 5%, пишет «Коммерсантъ».

Еще одна причина снижения продаж, помимо погодных условий, — сокращение трат россиянами на продукции не первой необходимости. Как отметил партнер NF Group Марина Малахатько, ситуация на рынке одежды довольно пессимистичная: некоторые бизнесмены даже закрывают магазины или оптимизируют работу. В число тех, кто ушел с российского рынка в 2025 году, попали: InCity, Deseo, Just Clothes, Bat Norton, I am Studio, Yollo, Face Code и другие.

Однако у маркетплейсов продажи растут. Положительная динамика продаж у интернет-магазинов связана со скидками и промоакциями, которые предоставляют площадки на продаваемую продукцию.

При этом спрос замер временно, считают аналитики. По их словам, продукцию все равно реализуют ближе к новогодним праздникам или когда появится устойчивый снежный покров на большей части России.

Никита Егоров