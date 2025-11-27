Госсовет Татарстана одобрил бюджет республики и фонда ОМС на три года
Дефицит по бюджету региона в 2026 году прогнозируется в размере 13,8 млрд рублей, а по ОМС расходы полностью соответствуют запланированным доходам
На заседании Госсовета Татарстана депутаты приняли закон о бюджете региона на 2026–2028 годы. В работе заседания участвовал раис Татарстана Рустам Минниханов.
- Согласно утвержденному бюджету, доходы Татарстана в 2026 году ожидаются на уровне 552,2 млрд рублей, а расходы составят более 566 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета прогнозируется в размере 13,8 млрд рублей.
- На 2027 год запланированы доходы в сумме 578,9 млрд рублей, расходы — 595,8 млрд рублей. Дефицит при этом составит 16,9 млрд рублей.
- В 2028 году доходы республики ожидаются в объеме 620,9 млрд рублей, расходы — 639,6 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета на этот период — 18,7 млрд рублей.
Как сообщил председатель комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, документ удалось сделать сбалансированным — он станет надежной основой для дальнейшего развития республики.
Кроме того, депутаты одобрили во втором и третьем чтениях законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2026–2028 годы. Согласно документу, доходы фонда в 2026 году составят 101,4 млрд рублей, в 2027 году — 109,4 млрд рублей, а в 2028 году — 117,4 млрд рублей. При этом расходы фонда полностью соответствуют запланированным доходам.
Помимо этого, Госсовет в ходе рейтингового голосования выбрал членов Общественной палаты.
