ЕС ограничил выдачу россиянам многоразовых шенгенских виз

ЕК объявила об изменении правил выдачи шенгенских виз гражданам России. Теперь россиянам перестанут предоставлять многократные визы. Это означает, что для каждой поездки в страны Евросоюза заявителям придется оформлять новое разрешение на въезд, сообщает РИА «Новости».

По заявлению Еврокомиссии, такой подход позволит чаще и тщательнее проверять заезжающих, снижая потенциальные риски для безопасности.



Сообщается, что в Еврокомиссии также привели статистику по количеству россиян, посетивших ЕС. Если в 2019 году число туристов из России достигало порядка 4 млн человек, то к 2024 году показатель сократился до чуть более 550 тыс.



Ранее сообщалось, что в Швеции больше не действуют медицинские страховки российского образца.

Наталья Жирнова