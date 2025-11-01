В Татарстане выросла цена на половину основных продуктов питания

Больше всего подорожали хлеб, яйца, гречка, помидоры и бананы

Фото: Реальное время

По данным Татарстанстата, за последнюю неделю в республике наблюдается повышение цен на половину основных категорий продовольственных товаров. Больше всего подорожали хлеб, яйца, гречка, помидоры и бананы.

В мясном отделе значительно подорожала баранина — на 1,92%. Цены на говядину выросли на 0,49%, свинину — на 0,21%. Стоимость куриного мяса практически не изменилась. В «молочке» ситуация следующая: сметана подорожала на 1,44%, при этом творог на столько же подешевел — на 1,4%. Стоимость сыров увеличилась незначительно — на 0,26%. Цены на разные виды молока выросли в пределах 1%.

предоставлено ООО «Лента»

В бакалее заметнее всего подорожал хлеб: ржаной — на 2,3%, пшеничный — на 3,3%. При этом некоторые крупы показали снижение цен: пшено подешевело на 1,1%, рис — на 1%. Выросла в цене только гречка — на 2,25%.

Существенно выросли цены на помидоры — на 4,92%, и бананы — на 4,1%. При этом некоторые овощи показали снижение стоимости: репчатый лук подешевел на 2,7%, морковь — на 1,6%. Яйца же подорожали на 3,72%, при этом сахар немного подешевел — на 1,53%. Цены на основные виды масла и подсолнечное масло выросли незначительно.

Наталья Жирнова