Минюст признал Human Rights Watch* и GSC Game World* нежелательными организациями

Первая организация выступает против смертной казни, дискриминации, а также отстаивает свободу религии и прессы

Министерство юстиции России расширило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. В обновленный список вошли американская правозащитная организация Human Rights Watch* («Защита прав человека») и украинский разработчик компьютерных игр GSC Game World* («ГСК игровой мир»). Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.



Human Rights Watch* — это международная неправительственная организация, занимающаяся мониторингом, расследованием и документированием нарушений прав человека по всему миру. Ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Организация была основана в 1978 году под названием Helsinki Watch с первоначальной целью контроля за соблюдением Советским Союзом Хельсинкских соглашений 1975 года. Заявленная главная цель HRW* — построение мира, в котором соблюдаются права человека, руководствуясь принципами Всеобщей декларации прав человека. Организация выступает против смертной казни, дискриминации, а также отстаивает свободу религии и прессы.

Вторая организация, попавшая в список, — украинская GSC Game World* («ГСК игровой мир»), известный разработчик компьютерных игр. Компания прославилась благодаря культовым сериям «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R. GSC Game World также вошла в историю как первая украинская компания, начавшая переводить игры для ПК на русский язык и создавать мультимедийные энциклопедии.

