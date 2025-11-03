Форвард УНИКСа Лопатин вошел в символическую пятерку тура Единой лиги ВТБ

Он стал самым эффективным в матче против «Пари Нижний Новгород»

Фото: Динар Фатыхов

Форвард казанского УНИКСа Андрей Лопатин был включен в символическую пятерку Единой лиги ВТБ по итогам прошедшей игровой недели, с 27 октября по 2 ноября. Для 27-летнего российского баскетболиста это первое подобное признание в текущем сезоне.

Лопатин получил высокую оценку за свое выступление в выездном матче против «Пари Нижний Новгород», который состоялся 2 ноября и завершился победой УНИКСа со счетом 84:61 (18:14, 10:21, 16:21, 17:28). В этой встрече Андрей стал самым эффективным баскетболистом обеих команд, набрав коэффициент полезности 26. Его вклад в победу составил 17 очков, 5 подборов, 3 результативные передачи и 2 перехвата.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо Лопатина, в символическую пятерку тура вошли защитники Каспер Уэйр (ЦСКА), Трент Фрейзер («Зенит») и Вячеслав Зайцев (МБА-МАИ), а также центровой «Енисея» Данило Тасич.

Рената Валеева