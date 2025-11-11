В Госдуме предложили размещать на алкоголе информацию о смертях и болезнях

Депутаты предлагают использовать аналогичный подход к тому, что применяется для сигарет

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди», возглавляемые вице-спикером Владиславом Даванковым, обратились к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с инициативой о размещении на упаковке алкогольной продукции информации о ежегодном количестве смертей, болезней и увольнений, связанных с употреблением алкоголя, пишет РИА «Новости».

В письме подчеркивается, что на текущий момент упаковка алкогольных напитков в России не содержит наглядных предупреждений о вреде для здоровья, несмотря на высокую распространенность заболеваний, вызванных злоупотреблением спиртным. Депутаты предлагают использовать аналогичный подход к тому, что применяется для сигарет — размещать на бутылках фотографии и статистику, информирующие потребителей о негативных последствиях.

— Необходимо размещать на бутылках с алкогольной продукцией фотографии с информацией о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений, — говорится в обращении.

Авторы инициативы уверены, что такая наглядная демонстрация вреда для здоровья поможет россиянам более ответственно относиться к употреблению алкоголя и может способствовать умеренности или даже отказу от спиртного.

Депутаты отмечают, что подобные предупреждения способны вызывать эмоциональную реакцию у потребителей, напоминая им о реальных медицинских и социальных последствиях злоупотребления алкоголем. Исследования показывают, что такая информация действительно снижает уровень потребления алкоголя и помогает предотвратить формирование зависимости.



