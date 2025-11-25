В одном из регионов ПФО сократят время продажи алкоголя

Спиртное можно будет приобрести только до 22:00 по местному времени.

Фото: Динар Фатыхов

В Пермском крае изменят правила розничной продажи алкогольной продукции. Согласно постановлению регионального правительства, опубликованному на сайте губернатора и правительства края, с 1 марта 2026 года спиртное можно будет приобрести только до 22:00 по местному времени.



Напомним, что на федеральном уровне розничная продажа алкоголя запрещена в любые дни с 23:00 до 08:00 по местному времени. Однако в различных регионах страны могут действовать дополнительные ограничения, устанавливаемые местными властями:

Санкт-Петербург: розничная продажа алкоголя разрешена с 11:00 до 22:00.

Ленинградская и Новосибирская области: график продажи алкоголя — с 09:00 до 22:00.

Липецкая, Ивановская и Владимирская области: купить спиртное можно с 09:00 до 21:00.

Кабардино-Балкария, Крым и Алтай: запрет на продажу алкоголя действует с 23:00 до 10:00.

Тыва: можно покупать алкогольные напитки только с 11:00 до 15:00.

Республика Саха (Якутия): продажа разрешена с 14:00 до 20:00.

Чечня: крепкий алкоголь продают исключительно с 08:00 до 10:00.

Калмыкия: купить спиртное можно с 10:00 до 20:00, но во время праздничных и нерабочих дней ограничения начинаются на час раньше — в 19:00.

Рената Валеева