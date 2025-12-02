В Казани одобрили большинство проектов развития исторического центра

Среди них — план строительства мини-отеля на семь номеров по улице Большой Красной и гостинично-делового комплекса на 21 номер на улице Курашова

Фото: Реальное время

В исполкоме Казани прошло заседание рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности в историческом поселении. Об этом сообщили в мэрии.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина презентовала концепции будущих объектов. Среди них — план строительства мини-отеля на семь номеров на улице Большой Красной и гостинично-делового комплекса на 21 номер на улице Курашова. В сфере жилой застройки был представлен проект на улице Мазита Гафури, предусматривающий переменную этажность здания, что позволит ему вписаться в окружающую историческую среду и не подавить видом мечеть «Иске-Таш». На улице Адмиралтейской группа ознакомилась с проектом жилого дома, отличающегося необычной, сложной рельефной отделкой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Хотя большинство инициатив было поддержано рабочей группой, для нескольких проектов были рекомендованы изменения. Так, гостинично-деловой комплекс по улице Нариманова потребует доработки в части обеспечения доступности для маломобильных граждан.

Далее рассмотрение одобренных проектов состоится на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях, которое пройдет с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Ранее Госкомитет Татарстана по охране объектов культурного наследия одобрил проект реставрации исторического здания «Дом Щетинкина» на улице Баумана, 34. Проект получил все необходимые согласования для проведения реставрационных работ.



Рената Валеева