Александр Овечкин преодолел рубеж в 1800 очков в НХЛ

Тем самым он приблизился к десятке лучших бомбардирв лиги

Форвард Александр Овечкин достиг отметки в 1800 набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), закрепив за собой первую позицию среди российских хоккеистов по этому показателю. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, общий рейтинг бомбардиров НХЛ выводит Овечкина на 11-ю строчку, где впереди него располагается лишь канадец Марсель Дионн с результатом в 1816 очков.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Снуп Догг займет тренерскую роль на Олимпиаде-2026.

Дмитрий Зайцев