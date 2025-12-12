Александр Овечкин преодолел рубеж в 1800 очков в НХЛ
Тем самым он приблизился к десятке лучших бомбардирв лиги
Форвард Александр Овечкин достиг отметки в 1800 набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), закрепив за собой первую позицию среди российских хоккеистов по этому показателю. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, общий рейтинг бомбардиров НХЛ выводит Овечкина на 11-ю строчку, где впереди него располагается лишь канадец Марсель Дионн с результатом в 1816 очков.
