В Татарстане определили даты осенних и зимних школьных каникул

Осенние каникулы для школьников в Татарстане продлятся с 27 октября по 6 ноября включительно

Фото: Реальное время

Минобрнауки Татарстана объявило даты начала и окончания осенних и зимних школьных каникул в 2025 году. Об этом пишет ГТРК «Татарстан».

Осенние каникулы для школьников в Татарстане продлятся с 27 октября по 6 ноября включительно. Даты были озвучены на родительских собраниях в образовательных учреждениях республики.

Зимние каникулы начнутся 31 декабря и завершатся 11 января 2026 года.

Стоит также отметить, что в связи с празднованием Дня народного единства в республике будут выходные дни с 2 по 4 ноября 2025 года, при этом 1 ноября (суббота) будет рабочим днем. 6 ноября объявлен выходным днем в связи с празднованием Дня Конституции РТ.

Рената Валеева