В Татарстане введут выплаты за рождение четвертого и последующих детей

На выплаты смогут претендовать семьи, в которых с 1 января 2023 года родился четвертый и последующие дети

Фото: Артем Дергунов

В Спасском районе Татарстана власти планируют ввести единовременные выплаты за рождение четвертого и последующих детей. Каждая семья, которая станет родителями в этом случае, сможет получить 50 тыс. рублей.

Документ, который регулирует эти выплаты, сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Чтобы получить деньги, родителям нужно будет подать заявление в ЗАГС.

На выплаты смогут претендовать семьи, в которых с 1 января 2023 года родился четвертый и последующие дети. Ранее аналогичную инициативу предлагали в Мамадышском районе, где планировалось выплачивать 10 тысяч рублей за регистрацию рождения ребенка и 20 тысяч участникам специальной военной операции.

Напомним, что пенсии в Татарстане отстают от средних по России в 2025 году.



Анастасия Фартыгина