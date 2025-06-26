В Новошешминском районе Татарстана за рождение ребенка в семье участника СВО будут платить по 30 тыс. рублей

Выплаты положены на каждого ребенка.

Фото: Динар Фатыхов

Власти Новошешминского района Татарстана будут выплачивать по 30 тыс рублей за каждого ребенка, родившегося в семье участника СВО. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В документе отмечается, что для получения выплаты, необходимо чтобы хотя бы один из родителей был зарегистрирован в муниципалитете, как и сам новорожденный. Иных требований не указано. Данная мера поддержки начала свою работу с 1 мая этого года, однако постановление опубликовано только 26 июня.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что в России предложили снять «табу на миграцию» для улучшения демографии.

Дмитрий Зайцев