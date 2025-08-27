В Аксубаевском районе Татарстана заплатят 50 тыс. рублей за рождение четвертого ребенка

За остальных детей полагается выплата в сумме 10 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Аксубаевском районе Татарстана введут единоразовую выплату за рождение четвертого ребенка. Сумма составит 50 тыс. рублей. Соответствующее постановление опубликовано на правовом портале республики.

Также единовременная выплата будет предоставляться за рождение первого, второго, третьего, пятого и последующего ребенка. Она составит 10 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В постановлении уточняется, что выплату в первую очередь будут получать матери. В случае смерти или лишения родительских прав женщины средства предоставят отцу.

Для получения выплаты родители и ребенок должны быть прописаны в Аксубаевском районе.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой о введении ежегодной выплаты всем родителям школьников перед началом учебного года, независимо от уровня дохода семьи. По мнению омбудсмена, пособие в размере не менее 20 тысяч рублей поможет облегчить финансовую нагрузку на семьи в период школьных сборов.

Елизавета Пуншева