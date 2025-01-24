В Госдуме приветствовали решение FIDE о допуске российских шахматистов к соревнованиям

Фото: Анастасия Фартыгина

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») заявил, что без российских спортсменов международные соревнования невозможны, комментируя решение FIDE о допуске российских шахматистов до 18 лет к командным соревнованиям. Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению Хамитова, спортивные чиновники долгое время игнорировали этот факт, пытаясь соблюсти конъюнктуру, что привело к превращению некоторых соревнований, включая Олимпиаду, в «шоу фриков».

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о допуске шахматистов из России и Белоруссии до юношеских соревнований и соревнований для игроков с ограниченными возможностями. Хамитов отметил, что это свидетельствует о возвращении здравого смысла в мировой спорт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Всем понятно, что российские и белорусские спортсмены имеют полное право участвовать в любых соревнованиях независимо от международной обстановки, — подчеркнул парламентарий, напомнив о главных олимпийских принципах — «спорт вне политики» и «спорт объединяет». Он выразил надежду, что в спортивной сфере начнется нормализация, и приветствовал решение FIDE как шаг в этом направлении.

Рената Валеева