«Это был прямой обман людей!»: прокурор просит посадить на 8 лет экс-главу справороссов Татарстана

По пяти из 11 эпизодов первого дела Рушании Бильгильдеевой уже истекли сроки давности

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по делу бывшего депутата Казгордумы и экс-главы справороссов Татарстана Рушании Бильгильдеевой. Гособвинитель Михаил Житлов просит признать ее виновной по 6 эпизодам дела об аферах на 38 млн и наказать 8 годами колонии общего режима, сообщает с места журналист «Реального времени».

Кроме того, прокурор настаивал на удовлетворении гражданских исков. Напомним, статус потерпевших в этом деле бывшей партледи получили 136 человек, их ущерб следствие оценило в 38,3 млн рублей. В качестве смягчающего обстоятельства прокурор просил признать частичное погашение ущерба нескольким потерпевшим.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Представитель потерпевших Игорь Турушев обосновал мошеннический умысел подсудимой тем, что еще при продажах земель в «Радужном», начиная с 2012 года, она знала — участки сельхозназначения уже размежеваны под садоводство, и с установленными размерами внутренних проездов перемежевать и изменить статус земель под ИЖС невозможно. Тем не менее покупателям заявляли — вопрос будет решен в течение месяца, смело покупайте и стройтесь, — ссылается на слова клиентов АН «Пассаж» адвокат Турушев.

«Это был прямой обман людей! — утверждает он. — Она и сейчас настолько цинично себя ведет, что даже гражданские иски не признает!»

Позицию прокуратуры о реальном сроке Турушев от лица потерпевших поддержал.

На прошлом заседании адвокат подсудимой Мидхат Курманов ходатайствовал о полном освобождении подсудимой от ответственности, в том числе по двум эпизодам — за отсутствием состава преступления, а по остальным — за истечением сроков давности. Прокуратура и представитель потерпевших Игорь Турушев указывали, что позиция защиты соответствует действительности лишь отчасти. И полностью эти сроки истекут лишь в марте 2027-го. Суд посчитал нужным прекратить преследование по четырем, самым ранним эпизодам дела.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К сегодняшнему дню вышел срок еще по одному эпизоду, суд прекратил и его.

Напомним, судебный процесс по делу об аферах на 38 млн 294 тысячи рублей тянется более 4,5 года. 20 заседаний не состоялись ввиду болезней обвиняемой. Летом судебное следствие вышло на финишную прямую — допрос подсудимой. А в августе 2025 года Бильгильдеева, находившаяся под запретом определенных действий, неожиданно оказалась в СИЗО — ее заподозрили в посредничестве взятке в особо крупном размере. Правда, позднее обвинение переквалифицировали на мошенничество с ущербом 3,9 млн рублей.

Суд по второму делу пока не стартовал. А по первому Рушанию Бильгильдееву обвиняют в 11 эпизодах предполагаемых афер 2012—2016 годов в отношении 135 граждан и одной организации.

10 эпизодов связаны с бизнес-проектами агентства недвижимости «Пассаж» по развитию коттеджных поселков «Радужный» (бывшая территория Высокогорского района), «Восточное Державино» (Лаишевский район), «Студенцы» (Верхнеуслонский район) и «Бахчисарай» (ныне микрорайон Новое Царицыно в Казани). «Пассаж» занимался продажей земель под будущие поселки, гарантируя новоселам отдельными договорами все блага — дороги, газ, воду и электричество. По версии СК и прокуратуры, большую часть этих коммуникаций потерпевшим пришлось подключать за свой счет (за исключением «Студенцов», куда подвод воды и газа так и не был обеспечен), а семеро покупателей земли не получили и участков. При этом на момент продаж в будущем «Радужном» это были земли сельхозназначения.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

11-й эпизод касается челнинской УК «Яшьлек»: силовики считают — предпринимательница в 2016 году обманом обещала передать челнинцам в управление 20 многоэтажек в Казани за 4 млн рублей — по договору с общественной организацией «Справедливое ЖКХ» — и успела получить «аванс» в 550 тысяч.

Вину подсудимая отрицает полностью. Сегодня, давая свое согласие на прекращение преследования, в том числе по не реабилитирующим обстоятельствам, она подчеркивала: «С обвинением не согласна».

В СИЗО бывший депутат и кандидат в президенты республики находится в 12-местной камере.