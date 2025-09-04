Аудитория мессенджера MAX превысила 30 миллионов пользователей

К тестированию каналов в MAX присоединились более 200 новых авторов, среди которых СМИ, коммерческие компании, представители власти, блогеры и учебные заведения

Фото: Динар Фатыхов

Аудитория мессенджера MAX превысила 30 млн человек. В конце августа и начале сентября количество звонков в приложении увеличилось в десятки раз по сравнению с июлем, достигнув более 8 млн звонков в день. С момента запуска мессенджера пользователи отправили свыше 1 млрд сообщений.

Средняя продолжительность голосового вызова составила 9 минут, а группового звонка — 58 минут. В мессенджере уже создано более 1,2 млн групповых чатов. За пять дней с момента запуска видеосообщений в формате кружков было отправлено более 3 млн.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Публичные страницы завели такие учреждения, как СПбГУ, Президентская академия, Высшая школа экономики и МГУ. В мессенджере функционирует более 500 каналов с общей аудиторией свыше 3 млн пользователей. Наиболее активные каналы включают «RT на русском», Артемия Лебедева и других.

В августе MAX завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ» и образовательной платформой «Сферум».

Напомним, что iPhone без предустановленного магазином приложений RuStore поступили в продажу в России с пометкой о наличии «недостатка». Покупателям предлагается подписать документ, подтверждающий их осведомленность об отсутствии приложения и отказ от претензий в связи с этим.



Анастасия Фартыгина