Россия переориентировала поставки энергоресурсов на Восток и Юг

Известно, что доля дружественных стран в поставках нефти достигла 94%

Фото: Динар Фатыхов

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил в интервью ТАСС о достижении стратегической цели по переориентации поставок углеводородов. По его словам, задача по переориентации экспорта газа, нефти, нефтепродуктов и угля с западных рынков на рынки Востока и Юга полностью выполнена.

Сообщается, что вице-премьер РФ Александр Новак ранее представил конкретные показатели переориентации. Доля дружественных стран в поставках нефти достигла 94%, при этом 81% приходится на государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

В 2024 году страны АТР получили треть от общего объема экспортируемого российского газа — более 50 млрд кубометров как по трубопроводам, так и в виде СПГ. Согласно госпрограмме «Развитие энергетики», ожидается дальнейший рост доли стран АТР в общем объеме экспорта российских энергоресурсов.

Накануне стало известно, что китайские госкомпании приостановили закупки российской нефти из-за санкций США. Решение связано с опасениями вторичных санкций.

Наталья Жирнова