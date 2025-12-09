Украина сократила мирную инициативу с 28 до 20 пунктов

Зеленский заявил об исключении «непроукраинских» положений и отсутствии компромисса по территории

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждаемый мирный документ сокращен с 28 до 20 пунктов. По его словам, из него исключили «совсем откровенно непроукраинские пункты». При этом компромисса по территориальным вопросам пока нет, пишет «Коммерсант».

«Настроение американцев в принципе за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден», — сказал Зеленский, слова которого приводит УНИАН. Он уточнил, что окончательный вариант документа намерены подготовить 9 декабря, после чего его представят американской стороне.

Ранее секретарь СНБО Украины Рустем Умеров обсудил с представителями США «все драфты актуальных предложений» по урегулированию. Сегодня он представил эти предложения Зеленскому. После этого президент Украины обсудил их с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее «Реальное время» писало, что США планируют потратить на поддержку Украины $400 млн в 2026 году.



Ариана Ранцева