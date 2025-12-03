Новости общества

17:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Еврокомиссия одобрила «потенциальный репарационный кредит» для Украины

15:51, 03.12.2025

Это подразумевает экспроприацию российских активов

Еврокомиссия одобрила «потенциальный репарационный кредит» для Украины
Фото: Реальное время

Коллегия Еврокомиссии одобрила идею предоставления Украине специального кредита, подразумевающего экспроприацию российских активов. Согласно заявлению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, украинскому государству потребуется €135 млрд до конца 2027 года для поддержания вооруженных сил и функционирования госструктур.

— Мы обсуждали и затем приняли предложения о возможном репарационном кредите, — сообщила фон дер Ляйен.

Еврокомиссия разработала альтернативный сценарий — выпуск еврозайма на сумму €90 млрд, покрывающего две трети необходимых финансовых ресурсов. Ранее Politico сообщало, что ЕК подготовила для стран ЕС план по изъятию замороженных активов России.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также