Еврокомиссия одобрила «потенциальный репарационный кредит» для Украины
Это подразумевает экспроприацию российских активов
Коллегия Еврокомиссии одобрила идею предоставления Украине специального кредита, подразумевающего экспроприацию российских активов. Согласно заявлению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, украинскому государству потребуется €135 млрд до конца 2027 года для поддержания вооруженных сил и функционирования госструктур.
— Мы обсуждали и затем приняли предложения о возможном репарационном кредите, — сообщила фон дер Ляйен.
Еврокомиссия разработала альтернативный сценарий — выпуск еврозайма на сумму €90 млрд, покрывающего две трети необходимых финансовых ресурсов. Ранее Politico сообщало, что ЕК подготовила для стран ЕС план по изъятию замороженных активов России.
