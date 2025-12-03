Экс-губернатора Сергея Фургала приговорили к 25 годам колонии строгого режима

Общий ущерб по делу был оценен в более чем 3,8 млрд рублей

Фото: Михаил Захаров

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу о хищении свыше 2 млрд рублей у МСП-банка, а также ряду других обвинений. С учетом ранее вынесенного приговора по другому уголовному делу окончательный срок наказания для Фургала составил 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

— Назначить Фургалу наказание с учетом приговора по другому уголовному делу — 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — зачитала судья текст приговора. Кроме того, суд лишил Сергея Фургала права занимать должности в органах власти в течение двух лет шести месяцев после освобождения.

Дело о хищениях было возбуждено осенью 2021 года, уже после ареста политика по другим обвинениям. Фургалу и другим фигурантам вменили создание преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), легализацию преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ).

Следствие утверждало, что Фургал, сохраняя влияние на предприятия группы «Торэкс», организовал хищение около 2 млрд рублей у МСП-банка, $8,73 млн у британской компании Global Metcorp Ltd., а также попытку присвоить имущество завода «Амурсталь» на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Общий ущерб по данному делу был оценен в более чем 3,8 млрд рублей.

Напомним, ранее, 10 февраля 2023 года, Фургал уже был приговорен к 22 годам колонии строгого режима по обвинениям в организации двух убийств (предпринимателей Евгения Зори в октябре 2004 года и Олега Булатова в 2005 году), а также покушении на убийство Александра Смольского в 2004–2005 годах. По версии следствия, Фургал, занимавшийся бизнесом по скупке металлолома, создал организованную преступную группу для устранения конкурентов. Тогда суд освободил его от ответственности по статье о незаконном обороте оружия из-за истечения срока давности.

Фургал был задержан 9 июля 2020 года в Хабаровске сотрудниками СКР и ФСБ и этапирован в Москву, где был заключен под стражу. Сам экс-губернатор вину не признал, заявляя, что дело носит политический характер. Его арест вызвал массовые протесты в Хабаровске, продолжавшиеся несколько месяцев.

Рената Валеева