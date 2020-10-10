Жители Хабаровска вновь вышли на митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала

Фото: wikipedia.org Штаб Навального в Хабаровске

Жители Хабаровска вышли на несогласованный митинг на центральную площадь города в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Об этом сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, полиция Хабаровска задержала уже более 40 митингующих, двое находятся в больнице. Одна участница акций получила гематому головы. Доставлен в полицию координатор хабаровского штаба Навального Алексей Ворсин.

Фото: kremlin.ru

На данный момент большинство участников акции разошлись, ОМОН продолжает дежурить на площади Ленина.

Напомним, что акции в поддержку экс-губернатора в Хабаровском крае начались в июле после задержания Фургала. В сентябре в Басманном суде Москвы прокурор заявил, что Фургал «руководил подразделением, занимающимся физическим устранением неугодных ему лиц».

