Суд приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии

Суд приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы. Приговор вынесен по уголовному делу об организации и покушении на убийства, пишет RT.

Прокурор в суде запрашивал для Сергей Фургала 23 года лишения свободы. Коллегия присяжных заседателей признала его виновным в организации покушения на убийство предпринимателя из Амурской области Александра Смольского.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По материалам дела, в 2000-х годах Фургал открыл в Амурской области пункт приема металла. Аналогичный бизнес там вел Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Из-за этого у них возник конфликт. В итоге в 2004 году в гараж Смольского, где он находился в тот момент, нападавшие бросили две гранаты. По счастливой случайности бизнесмен выжил.

Сергею Фургалу 52 года. Он был депутатом Государственной думы V, VI, VII созывов. Хабаровский край политик возглавлял с сентября 2018-го по июнь 2020 года. Уволен с должности губернатора указом президента России Владимира Путина в связи с утратой доверия.



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Татьяна Демина