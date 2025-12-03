Минпромторг планирует запретить учиться робототехнике на импортном оборудовании

Минпромторг России может ввести запрет на приобретение импортной образовательной робототехники для использования в учебных заведениях. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, передают «Ведомости».

В настоящее время российские школы и университеты в большинстве своем используют зарубежные технические средства обучения. Замминистра выразил обеспокоенность тем, что такой подход может привести к несовместимости оборудования, если «наполнить наши школы зоопарком из оборудования». Он сравнил текущую ситуацию с обучением IT-студентов на зарубежных операционных системах или процессорах (таких как Windows или Intel), назвав это «безумием». По мнению Шпака, выпускники, обученные на зарубежном софте и оборудовании, впоследствии часто уезжают за границу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В связи с этим замминистра дал поручение ведущим компаниям российской робототехнической отрасли, а также профильным ассоциациям и университетам. Им предстоит совместно с соответствующим департаментом Минпромторга сформировать дорожную карту по полному переводу образовательных программ на отечественную образовательную робототехнику.

В конце октября президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий выплаты и дополнительные социальные гарантии для специалистов, занимающихся разработкой, модернизацией и апробацией робототехнических комплексов, систем связи, средств РЭБ и БПЛА на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.



Рената Валеева