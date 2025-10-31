Путин подписал указ о выплатах и соцгарантиях разработчикам робототехники и РЭБ
Семьи разработчиков, погибших при исполнении своих обязанностей на территориях новых субъектов страны, получат выплату в размере пяти миллионов рублей
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий выплаты и дополнительные социальные гарантии для специалистов, занимающихся разработкой, модернизацией и апробацией робототехнических комплексов, систем связи, средств радиоэлектронного подавления (РЭБ) и БПЛА на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Указ направлен на поддержку лиц, исполняющих должностные обязанности, выполняющих работы, связанные с разработкой, модернизацией и апробацией вышеуказанных технических средств на территориях новых субъектов страны.
Согласно документу, семьи разработчиков и операторов систем РЭБ, погибших при исполнении своих обязанностей на этих территориях, получат единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей. В случае получения ими ранений или увечий предусмотрена единовременная выплата в размере трех миллионов рублей.
Напомним, что в Казани представили станцию для обнаружения дронов с автоматическим включением РЭБ.
