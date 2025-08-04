Власти Казани вложат 96 млн рублей в развитие рекламы ради прибыли в два миллиарда

Мэрия города опубликовала проект программы по развитию рекламного рынка

Фото: Роман Хасаев

Исполком планирует привести рекламный рынок к порядку и получить более 2 млрд рублей

Исполнительный комитет столицы Татарстана собирается принять муниципальную программу «Развитие сферы наружной рекламы и информации на территории Казани в 2026—2030 годах». Соответствующий документ опубликован на антикоррупционном портале.

Основной целью программы является повышение инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы в столице Татарстана. Общий бюджет программы до 2030 года составит 96,1 млн рублей.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Согласно плану, после этого доходы бюджета от наружной рекламы будут расти ежегодно. В базовом году (2025-м) они составили 378,3 млн рублей. К 2030 году ожидается, что этот показатель достигнет 460 млн рублей в год. А общий объем составит 2,17 млрд рублей.

За счет программы исполком собирается увеличить количество рекламных конструкций на социально значимых объектах городской инфраструктуры — до 2030 года планируется выдать более 2,7 тыс. разрешений.

Акцент делается и на снижении количества нарушений при размещении рекламы на социально значимых объектах городской инфраструктуры. Согласно документу, планируется постепенное сокращение доли рекламных конструкций, эксплуатируемых с нарушениями. Так, к 2030 году планируется снизить этот показатель до 1,5%. Особое внимание уделяется борьбе с незаконной рекламой. К 2030 году ее объем не должен превышать 0,1%.

Система контроля предусматривает ежегодное снижение обоих показателей, что должно привести к более эффективному управлению рекламным пространством города и улучшению его визуального облика. Управление рекламы будет осуществлять мониторинг соблюдения требований к размещению рекламных конструкций и проводить мероприятия по демонтажу незаконно установленных объектов.

Главные причины снижения — последствия пандемии и уход международных игроков из-за санкций против России

С 2020 по 2025 год рынок наружной рекламы в Казани столкнулся с рядом вызовов, обусловленных как внутренними, так и внешними факторами. Пандемия коронавируса привела к снижению деловой активности и спроса на рекламные площади, что негативно сказалось на доходах компаний, занимающихся наружной рекламой. Ограничения на массовые мероприятия и снижение трафика в общественных местах уменьшили эффективность традиционных форматов рекламы, таких как еврощиты и конструкции малого формата. В результате многие операторы были вынуждены адаптироваться, увеличивая долю цифровых решений и развивая онлайн-форматы взаимодействия с аудиторией.

— В условиях проведения специальной военной операции на Украине ситуация на рынке наружной рекламы в Казани характеризуется определенными изменениями, обусловленными общими экономическими и социальными факторами. В период с начала проведения операции в связи с агрессивной санкционной политикой в отношении России наблюдалось снижение деловой активности. Вынужденный уход с рынка крупных зарубежных компаний и брендов, которые осуществляли крупные инвестиции в рекламу, негативно сказался на спросе на рекламные площади и услугах в сфере наружной рекламы, — говорится в программе.

Несмотря на эти вызовы, российский рекламный рынок продолжает расти. Одной из ключевых тенденций является цифровизация рекламоносителей и увеличение количества рекламных конструкций на социально значимых объектах городской инфраструктуры. Цифровая реклама позволяет интегрировать наружную рекламу с мобильными и интернет-платформами, что повышает интерес рекламодателей и увеличивает доходы от рекламных конструкций.

В Казани в 2025 году насчитывается 1 304 рекламные конструкции, из которых около 33% установлены на социально значимых объектах. Как раз в связи с этим Управление наружной рекламы и планирует увеличить количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, что также увеличит доходы бюджета города.

В цифровом формате Казани наряду с 22 медиафасадами и семью видеоэкранами функционируют 159 еврощитов с электронно-цифровой поверхностью, а также 13 конструкций крупного формата — суперсайты и суперборды. Кроме того, в составе остановочных навесов размещено и функционирует 25 цифровых экранов.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

Анализ рисков развития рекламного рынка Казани

В ходе разработки программы развития наружной рекламы в Казани специалисты выявили ряд существенных факторов, способных повлиять на реализацию проекта. Основным негативным фактором выступает возможность развития кризисной экономической ситуации. Это может привести к серьезным последствиям для рекламного рынка: сокращению рекламных бюджетов компаний-рекламодателей, невозможности выполнения финансовых обязательств владельцами рекламных конструкций, массовому расторжению действующих договоров, демонтажу конструкций из-за строительных работ, снижению привлекательности рекламных мест при увеличении озеленения города и др.

При этом эксперты отмечают и позитивные тенденции, способные поддержать рынок наружной рекламы, среди которых рост инвестиционной привлекательности Казани, расширение городской инфраструктуры общественного транспорта, освоение новых территорий города.

Напомним, объем рынка наружной рекламы в Казани за 2024 год составил рекордные 2,2 млрд рублей. Это на 56% больше, чем годом ранее, сообщил в апреле начальник Управления наружной рекламы и информации исполкома Аскар Багаутдинов.

— В разрезе городов-миллионников, не считая двух столиц, Казань возглавила рейтинг 2024 года по объему рынка наружной рекламы, обогнав такие крупные города, как Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород, — подчеркнул он.

Дмитрий Зайцев