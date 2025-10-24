Wildberries и Russ выкупили очередную рекламную фирму в Казани

Казанский оператор располагал рекламными лайтбоксами на пяти станциях метро: «Площадь Тукая», «Козья Слобода», «Яшьлек», «Горки» и «Проспект Победы»

Фото: Динар Фатыхов

Крупнейший российский оператор наружной рекламы — Группа Russ завершила сделку по приобретению компании «БарсРекарт» — одного из операторов рекламы в метро Казани, сообщает пресс-центр группы.

Статические конструкции планируется заменить на современные цифровые экраны. Ранее, в июне 2025 года, Russ уже внедрила в казанском метро свои конструкции.

— В наших планах — интеграция рекламного инвентаря «БарсРекарт» в сеть Russ, его обновление и цифровизация. Это позволит нам укрепить позиции в главной транспортной системе Казани и повысит емкость рекламного рынка», — отметил городской представитель Russ Ильдар Камалетдинов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«БарсРекарт», работающая на казанском рынке с 2014 года, располагала рекламными лайтбоксами на пяти станциях метро: «Площадь Тукая», «Козья Слобода», «Яшьлек», «Горки» и «Проспект Победы».

Напомним, что казанский метрополитен включает 11 станций. Ранее сообщалось, что в казанском метро введут оплату по QR-коду.

Наталья Жирнова